Calcio serie C, Pescara - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo aver ritrovato la vittoria con l'avvento del 2024 il Perugia cerca di proseguire su questa strada. L'avversario però è di quelli più temuti: il Pescara di Zeman, che lo scorso anno ha perso la promozione in modo beffardo e che in questa stagione ha mostrato un andamento assai altalenante. Il valore dei biancoazzurri però è indiscusso e servirà una prestazione al limite della perfezione per sbancare l'Adriatico Cornacchia.

Non si tratta di scontro al vertice ma quasi: con i risultati dell'ultima giornata disputata i biancorossi hanno sorpassato in classifica proprio gli abruzzesi, ma per la lotta al terzo posto si è inserito un terzo incomodo, il Pontedera di Max Canzi, che con il 4-0 rifilato alla Fermana si è attestato alle spalle delle battistrada Cesena e Torres.

Si prevede un match intenso, dalle grandi emozioni tra due squadre che ambiscono a tornare in cadetteria e che ricercano il risultato attraverso il gioco d'attacco.

Ma vediamo come arrivano le due squadre a questo importante appuntamento:

Qui Pescara: per Zeman recuperi importanti

Il Delfino ambisce a risalire prepotentemente la classifica e vuole ripartire con decisione dopo il rovescio di Alessandria con tutte le polemiche derivate. Zdenek Zeman può sorridere potendo ritrovare giocatori importanti quali in primis Riccardo Brosco e Federico Accornero. Out certamente lo squalificato Ivan Mesik e l'infortunato Filippo Pellacani. Ci sono inoltre da valutare le condizioni di Salvatore Aloi (che comunque dovrebbe farcela), Christian Tommasini (in procinto di trasferirsi alla Lucchese) e Roberto Pierno.

Il tecnico boemo dunque non si discosterà dal suo canonico 4-3-3: Plizzari in porta; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale e Milani in difesa; Tunjov, Dagasso e Aloi a centrocampo; Merola, Cuppone e Cangiano in attacco

Qui Perugia: Ricci non recupera. Tentazione 3-5-2 per Formisano

La rifinitura di stamani è stata l'occasione per la sentenza: Federico Ricci non ha recuperato dal problema alla caviglia e non è salito sul pullman che sta conducendo il Grifo in Abruzzo. La sua assenza si somma a quelle già previste, per diversi motivi, di Francesco Mezzoni, Raul Morichelli, Federico Vasquez e Francesco Lisi, ma in compenso torna a disposizione Alessandro Seghetti, un'arma importante. Prima chiamata anche per l'ultimo arrivato, il difensore Noah Lewis.

C'è ancora un dubbio relativo al sistema di gioco ma alla fine Formisano potrebbe optare per il 3-5-2. Davanti ad Adamonis spazio a Vulikic (ma non è da escludere il debutto dall'inizio di Lewis), Angella e Dell'Orco; a centrocampo Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan e Cancellieri; davanti Sylla e Seghetti. Se dovesse optare per il 3-4-1-2 Santoro giocherebbe alle spalle delle due punte con Torrasi che si accomoderebbe in panchina.

Dove vedere il match in diretta

Pescara - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta su Rai Sport HD.