Calcio serie C, il Perugia mette il Pescara nel mirino. Ricci dovrebbe farcela

Ora che il sorpasso è riuscito è severamente vietato guardarsi indietro. Il Perugia, dopo l'ultima bella vittoria, si prepara per la trasferta di Pescara dopo aver messo avanti il naso in classifica proprio davanti all'undici di Zeman. L'obbiettivo, almeno per l'immediato, è difendere la quarta posizione, consolidarla e possibilmente migliorarla per poter affrontare il percorso meno scosceso possibile ai playoff.

E buona parte di queste possibilità passano dallo scontro dell'Adriatico Cornacchia, in vista del quale il tecnico Alessandro Vittorio Formisano potrà probabilmente contare sull'apporto di Federico Ricci. L'ex giocatore della Reggina, rimasto vittima contro la Lucchese di una distorsione alla caviglia, è in miglioramento e, secondo quanto è stato possibile apprendere, potrà tornare disponibile verosimilmente per la panchina. La sua condizione, visto che lo stesso Ricci non ha ancora svolto alcun allenamento con la squadra, non può essere massimale ed in più il ritorno di Alessandro Seghetti dalla squalifica potrebbe favorirne una gestione più oculata.

Contro il Delfino soltanto Francesco Lisi dovrebbe essere assente ma non per ragioni fisiche: il numero 32 deve ancora scontare una giornata di squalifica, retaggio della serataccia di Arezzo che è costata, va ricordato, la panchina a Francesco Baldini.

Le ultime sulla formazione

Per quanto riguarda gli interpreti le scelte sembrano essere abbastanza chiare. Nel corso della seduta odierna è stato provato il 3-4-1-2 con Vulikic, Angella e Dell'Orco in difesa; Paz, Iannoni, Kouan e Bozzolan a centrocampo; Santoro alle spalle di Sylla e Seghetti.

C'è però una seconda possibilità: l'inserimento in mediana di uno tra Bartolomei e Torrasi per un 3-5-2 più equilibrato e coperto, che si è rivelata la vera arma vincente per battere la Lucchese con un secondo tempo davvero importante. Ma, come si dice in gergo, chi virà vedrà..