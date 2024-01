Calciomercato, il Perugia batte il secondo colpo: è ufficiale l'arrivo di Noah Lewis

Il Perugia ha iniziato di gran carriera il mercato di gennaio, mettendo a segno il secondo colpo dopo quello di Sylla. Vestirà ufficialmente la maglia biancorossa Noah Lewis, classe 2000, difensore centrale di nazionalità olandese.

Il giocatore era in prova con la squadra di Alessandro Vittorio Formisano nei giorni precedenti e ha convinto tutti, tant'è che il club di Pian Di Massiano ha formulato l'offerta per il tesseramento che è stata prontamente accettata. Lewis, ritenuto idoneo per la difesa a tre disegnata dal tecnico, va a colmare la lacuna numerica che si era creata nel reparto ad inizio stagione e sarà pronto per debuttare già in occasione della trasferta di Pescara di lunedì prossimo.

La durata dell'accordo per il tulipano è estesa fino a giugno del 2026. Sperando naturalmente che possa essere l'inizio di una programmazione a lungo termine che raramente si è vista in questi ultimi tempi.

La nota ufficiale

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazione sportive del calciatore Noah Lewis.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato il 23 agosto 2000 ad Almere (Paesi Bassi), alto 1,94 cm, è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord arrivando fino alla squadra Under 21, poi nel 2019 ha fatto il suo esordio professionale nel campionato olandese con il Dordrecht. In seguito si è trasferito al Willem II.

Nel febbraio 2023 Noah si è trasferito nella Premier League irlandese con la squadra del St Patrick’s realizzando due reti e Il 12 luglio scorso ha esordito nelle qualificazioni della Conference League.

Benvenuto al Perugia Noah!".