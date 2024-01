Calcio serie C, la fortuna aiuta il Perugia che sbanca Pescara e conquista il terzo posto

Finisce la partita! Il Perugia sbanca l'Adriatico grazie ad una prova di grande coraggio e determinazione, seppur aiutato da una buona dose di fortuna. Lo 0-1, maturato per l'autorete di Di Pasquale in pieno recupero, vale il sorpasso a Carrarese e Pontedera ed il conseguente terzo posto. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

94' Iannoni stende un avversario e si becca il secondo giallo. Grifo in dieci

93' IL PERUGIA IN VANTAGGIOO! Un cross di Kouan trova la sfortunata deviazione di Di Pasquale e si infila sotto il sette

concessi 4' di recupero

83' l'arbitro rettifica la decisione dopo consulto per il quarto uomo e il gioco riprenderà con un calcio di punizione per il Grifo

82' Adamonis blocca con le mani un retropassaggio di Lewis e ci sarà punizione a due per il Pescara

77' doppio cambio Pescara: Moruzzi per Milani e Tunjov per Franchini

76' tacco volante di Cuppone su cross da destra, Adamonis smanaccia in angolo

70' Cangiano penetra in area ma conclude debolmente e Adamonis può bloccare

68' doppio cambio per il Grifo: Torrasi per Santoro e Cudrig per Seghetti

67' Merola tenta di approfittare di un pallone vagante al limite dell'area ma conclude alto

66' chance per Cancellieri il cui sinistro in corsa termina alto

64' nel Pescara c'è Squizzato al posto di Di Marco

63' ammonito Iannoni per gioco falloso

54' Angella si fa male e deve uscire: gli subentra Vulikic

52' nel Pescara entrano Cangiano e Cuppone rispettivamente al posto di Accornero e Vergani

50' azione simile sul fronte opposto con Accornero che batte a colpo sicuro, Angella mura provvidenzialmente

48' chance per Iannoni, che si vede ribattere provvidenzialmente il tiro dalla difesa biancoazzurra

47' De Marco ci prova di destro a giro, Adamonis si allunga e ribatte

Si riprende senza sostituzioni da ambo le parti

Finisce così sullo 0-0 la prima frazione di gara. Meglio il Perugia, che ha attaccato in maniera più organica costruendo alcune buone opportunità con Sylla e Seghetti. Il Pescara è avanzato a folate ma su una di queste ha "rischiato" di andare in vantaggio, bravo Adamonis a parare il rigore, non calciato bene, da Vergani. Annullato prima del duplice fischio un gol a Paz per fuorigioco. I biancorossi sono dentro la partita e può davvero accadere di tutto. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

45' il centrocampista scodella un pallone in mezzo per Paz che stacca di testa e batte Plizzari. Il colombiano però era in fuorigioco e il gol viene annullato

1' di recupero

44' ammonito De Marco per fallo su Iannoni

43' ammonito Franchini per fallo su Seghetti

41' Vergani va sul dischetto e viene ipnotizzato da Adamonis. Si resta sullo 0-0

40' Accornero va via a Lewis e viene atterrato dall'olandese. Rigore e ammonizione per l'olandese

36' De Marco arma il sinistro dal limite che si stampa sulla traversa

35' Accornero si accentra e batte di destro, Adamonis si allunga e respinge

30' Sylla ha una buona occasione ma in caduta non riesce a calciared

29' Vergani ci prova dalla distanza ma la conclusione è pretenziosa e termina sul fondo

27' ammonito Santoro per fallo su Merola. Diffidato salterà il prossimo incontro

21' ammonito Accornero per gioco scorretto

18' ammonito Milani per fallo su Paz

6' Seghetti ha la palla buona per sbloccare il risultato ma il suo colpo di testa, in perfetta solitudine, termina alto

5' la seguente punizione di Santoro termina tra le braccia di Plizzari

4' ammonito Dagasso per trattenuta ai danni di Iannoni

Partiti

Le formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani M., Brosco, Di Pasquale, Milani; De Marco, Dagasso, Franchini; Merola, Vergani, Accornero. A disp. Gasparini, Staver, Pierno, Moruzzi, Squizzato, Tunjov, Aloi, Masala, Cangiano, Tommasini, Cuppone. All. Zeman

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Santoro, Kouan, Cancellieri; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Souarè, Viti, Vulikic, Torrasi, Bartolomei, Giunti, Bezziccheri, Cudrig, Matos, Polizzi. All. Formisano

Qualche sorpresa nello schieramento dei biancorossi, che puntano sul 3-5-2. Lewis viene subito gettato nella mischia al posto di Vulikic, mentre a centrocampo giocano Santoro e Kouan a scapito ancora di Bartolomei e Torrasi. Davanti come previsto Sylla e Seghetti. Negli abruzzesi fa notizia l'esclusione dall'undici titolare di Cuppone, rimpiazzato al centro dell'attacco da Vergani. Regolarmente in campo Accornero, uno dei pericoli maggiori.

Posticipo di fuoco

Luci all'Adriatico per il posticipo della seconda di ritorno. Di fronte il Pescara ed il Perugia in quello che può configurarsi quasi come uno spareggio. I padroni di casa sono sesti ed inseguono ad una lunghezza proprio i biancorossi, che nell'ultimo turno di campionato hanno compiuto il sorpasso. Si affrontano due squadre votate al gioco d'attacco e chi riuscirà a leggere i momenti del match e a non perdere la bussola porterà a casa il risultato.

Emergenza difensiva per Zeman, che deve riununciare a Ivan Mesik e Filippo Pellacani mentre si segnala il recupero di Riccardo Brosco e Federico Accornero, pronti a dare il proprio contributo.

Formisano ha invece gli uomini contati sulle fasce, con l'indisponibilità dell'ultimo minuto di Andrea Bozzolan, alle prese con un problema fisico dell'ultima ora, che si aggiunge a quella già prevista di Francesco Mezzoni. Assenti per motivi diversi anche Francesco Lisi e Federico Vasquez. Torna Alessandro Seghetti e si registra la prima chiamata per Noah Lewis, che potrebbe scalzare dal ruolo da titolare Vulikic.

Calcio di inizio alle ore 20:30. Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro e il post partita dallo stadio Adriatico con commenti ed interviste.

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Di Pasquale, Milani; Tunjov, Dagasso, Aloi; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Gasparini, Staver, Floriani Mussolini, Moruzzi, Squizzato, Franchini, De Marco, Masala, Vergani, Cangiano, Tommasini. All. Zeman

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Santoro, Cancellieri; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Souarè, Viti, Vulikic, Kouan, Bartolomei, Giunti, Bezziccheri, Cudrig, Matos, Polizzi. All. Formisano