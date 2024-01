Calcio serie C, Perugia: per Santoro e Iannoni scattano le squalifiche

La vittoria di Pescara ha dato al Perugia la speranza di poter essere protagonista in questa stagione, ma qualche strascico lo ha lasciato.

Già nel pomeriggio odierno sono state rese note le decisioni del giudice sportivo: contro la Spal domenica prossima il Perugia non potrà contare sull'apporto di Edoardo Iannoni e Simone Santoro. Entrambi i centrocampisti sono stati squalificati per una giornata, il primo per il doppio giallo rimediato nei minuti di recupero, il secondo invece per aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale.

Ma non è tutto. Alla società è stata comminata un'ammenda di 3000 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 10° e 12° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza nel piazzale retrostante il Settore Ospiti; 2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco; 3. lanciato, al 94° minuto della gara, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e, un petardo di elevata potenza, nel Settore Tribuna Adriatica Laterale occupata dai sostenitori avversari così provocando il danneggiamento di due seggiolini. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 3), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ad eccezione del danneggiamento dei seggiolini sub 3) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)".