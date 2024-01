Calciomercato Perugia, vicina la prima uscita: Acella è tornato alla Cremonese

Dopo gli arrivi di Sylla e Lewis, piuttosto celeri rispetto al recente passato e che già hanno dato un valido contributo per il raggiungimento momentaneo del terzo posto in classifica, in casa Perugia si registra quella che sarà molto probabilmente il primo movimento in uscita di questa sessione invernale di calciomercato.

E' in procinto di lasciare i biancorossi Christian Acella, arrivato in prestito dalla Cremonese la scorsa estate ma che non ha trovato molto spazio nel corso del girone di andata. Per la precisione aveva ben impressionato Francesco Baldini nel corso della preparazione estiva ed era stato proposto titolare nelle prime partite, per poi perdere il posto anche a causa dell'errore contro il Pescara (viziato probabilmente da un fallo subito) alla seconda giornata che ha propiziato il vantaggio ospite. Infine si ricorda un ingresso in campo poco fortunato a Pineto, tant'è che i Grifoni vennero raggiunti in pieno recupero e lì molte delle certezze di squadra iniziarono a venire a mancare.

Il giocatore, che non è più in città, ha già fatto ritorno al club grigiorosso e verrà in seguito girato alla Giana Erminio, compagine che merita anch'essa in C ma nel girone A.

Non c'è ancora l'ufficialità, che probabilmente giungerà domani, ma tutto lascia presagire dunque che quella del centrocampista, chiuso da gente come Iannoni, Kouan e Santoro, solo per fare qualche nome, possa essere la prima operazione in uscita di gennaio.