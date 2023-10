Calcio Femminile, Serie C Girone B: il programma della sesta giornata

Il Perugia, ancora fermo in fondo alla classifica con zero punti, gioca la prossima partita di campionato domenica 15 ottobre in casa contro il Chieti, ma il match si disputerà a Castiglione del Lago e non all'antistadio, a causa della contemporanea partita che la squadra maschile giocherà al Curi.

Queste le gare della sesta giornata, in programma domenica 15 ottobre alle 15.30:

Perugia – Chieti (ore 15 a Castiglione del Lago)

Spal – Südtirol

Condor Treviso – Jesina

Meran Women – Padova

Trento – Villorba

Triestina – L'Aquila

Venezia – Venezia 1985

Vicenza – Riccione