Calcio Femminile, Serie C Girone B: i risultati della terza giornata

Altra sconfitta per il Perugia: questa volta, le grifoncelle non riescono ad avere ragione di una Triestina più cinica e concreta, ma hanno diverse opportunità per arrivare almeno al pareggio. Biancorosse in svantaggio nella prima frazione di gioco, trovano il pareggio in apertura di secondo tempo grazie ad un'intuizione di capitan Gwiazdowska da fuori area, ma le ospiti dopo appena un minuto si riportano in vantaggio per il 2 a 1 finale, con un Perugia sprecone nel finale di gara.

Questi i risultati della terza giornata:

Perugia – Triestina 1 – 2 (giocata alle 10.30)

Chieti – Condor Treviso 1 – 0 (giocata ore 11)

Riccione – Spal 3 – 2

Jesina – Meran Women 0 – 3

Padova – Venezia 0 – 0

Südtirol – Trento 1 – 0

Venezia 1985 – Vicenza 1 – 3

Villorba – L'Aquila 1 – 2