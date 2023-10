Calcio Femminile, Serie C Girone B: i risultati della quarta giornata

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Ancora una sconfitta per le ragazze del Perugia: il 5 a 1 subìto in casa della Condor Treviso, però, è fin troppo severo per le grifoncelle che, tra l'altro, lamentano alcuni episodi arbitrali sfortunati.

Questi i risultati della quarta giornata:

L'Aquila – Südtirol 0 – 3 (giocata alle 11)

Meran Women – Chieti 4 – 0

Spal – Venezia 1985 1 – 3

Condor Treviso – Perugia 5 – 1

Trento – Riccione 0 – 0

Triestina – Villorba 0 – 1

Venezia – Jesina 4 – 0

Vicenza – Padova 2 – 4