Calcio Femminile, Serie C Girone B: i risultati della quinta giornata

Quinta sconfitta in cinque gare per il Perugia: questa volta, le grifoncelle perdono pesantemente in casa della Jesina per 9 a 0 e restano ferme in fondo alla classifica senza punti.

Questi i risultati della quinta giornata:

Chieti – Triestina 2 – 0 (giocata alle 11.30)

L'Aquila – Trento 0 – 4 (giocata alle 12)

Riccione – Venezia 1 – 1

Jesina – Perugia 9 – 0

Padova – Condor Treviso 2 – 0

Südtirol – Vicenza 3 – 2

Venezia 1985 – Meran Women 1 – 2

Villorba – Spal 2 – 0