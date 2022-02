Perugia-Frosinone 3-0, la pagelle del Grifo: De Luca bomber tuttofare, Santoro 'monstre'

I giudizi sui grifoni di Massimiliano Alvini dopo la vittoria del Perugia contro il Frosinone al Curi nella 22ª giornata di campionato di Serie B. Una prestazione di spessore quella sfoderata contro i ciociari (reduci da quattro successi consecutivi), che arriva dopo i tre punti conquistati la scorsa settimana al 'Del Duca' di Ascoli e consente ai biancorossi di restare al momento in lotta per la zona playoff.

La difesa

CHICHIZOLA 7 - E con questa sono dieci le partite senza subire gol, un piccolo record da dividere certo coi compagni, ma lui ci mette sempre del suo, specialmente nelle uscite da vero acrobata dell’area di rigore. Arriva dappertutto, anche staccando verso altezze apparentemente impossibili per uno come lui che non è esattamente un gigante. Per il resto, diciamo così, ordinaria amministrazione. La parata più difficile (6’) su una svirgolata di Burrai sotto misura, mentre al 39’ chiude lo specchio ad una puntata di Novakovich.

SGARBI 6,5 - Ha ragione Alvini: sta crescendo di partita in partita, soprattutto mentalmente. Stavolta si apposta più vicino ad Angella per coprire le eventuali incursioni centrali, e non disegna di buttarsi in avanti quando vede lo spazio per inserirsi. Ecco, qui deve ancora lavorarci un po’, soprattutto nella precisione dei passaggi. Spedisce un missile di testa su punizione di Burrai (73’) costringendo Ravagli agli straordinari.

ANGELLA 7 - Il signor capitano s’è ripreso il suo ruolo con gli interessi. Anche stavolta l’aggressione centrale su chiunque si presenti davanti a lui (preferibilmente Novakovich, ma anche Ciano) va sempre a segno. E quando c’è da calciare lontano in mischia non si fa pregare.

DELL’ORCO 7 - Padrone assoluto del centrosinistra, lascia le briciole ad un gran bel giocatore come Ciano e zero palle giocabili a Canotto. Suo l’assist per Olivieri, con una sforbiciata ad hoc dentro l’area piccola. Perde solo una palla in uscita nel finale, perché sa giocare troppo bene al calcio e non sprecherebbe mai un appoggio calciando lontano.

Il centrocampo

FERRARINI 7 - Più applicato come esterno della difesa a 4 in chiusura su Zerbini (enfant prodige, almeno fino a ieri…) che incursore di fascia. Stampa una partita maiuscola per 80’ suonati, chiudendo spazi e profondità anche a Cicerelli. La miglior partita col Grifo.

SEGRE 7 - Nel gioco delle coppie gli capita un brutto cliente come Garritano. Uno che può essere punta o centrocampista, a seconda delle situazioni, e che nell’ultimo mese era servito a Grosso per scardinare parecchie difese. Bene: Garritano non pervenuto, Segre molto attento accanto a Burrai, tutto pressing e ripartenze.

BURRAI 7 - Il professore quando è ispirato disegna traiettorie anche controvento, come in occasione del primo gol o assistenze precise nello stretto e nel lungo. È sempre vicino al compagno in cerca di sbocchi. Prova anche il gol personale, dopo soli 2’, insolitamente in piena area avversaria, con un destro che trova rimpalli in serie finendo in angolo.

LISI 6,5 - È uno di quelli che suona la carica nei primi venti minuti, quando il Frosinone viene macinato e masticato senza requiem. Ispirato anche nelle conclusioni: al 3’ colpisce una traversa molto “ventosa”, al 23’ solo una gran parata di Ravaglia intercetta il suo sinistro radente in mischia. Si sacrifica su Zerbin quando Grosso ammassa attaccanti per tentare la rimonta.

SANTORO 8 - Qualcuno ha notizie di Ricci? Strapazzato e assalito da Santoro il regista del Frosinone non s’è proprio mai visto. Di suo il ragazzo messinese, formalmente trequartista dietro le punte, mette oltre alla solita dedizione anche qualche giocata di fino, i tempi di inserimento anche alle spalle di Ricci, le coperture in appoggio al centrocampo e pure una presenza costante nell’area avversaria. Già dopo 2’ mette Olivieri davanti a Ravaglia, poi al 22’ si mette in proprio e solo una deviazione in mischia gli impedisce di trovare il primo gol col Grifo.

L'attacco

OLIVIERI 6,5 - Sbaglia un gol fatto, è vero, però si rifà con gli interessi e non solo per il gol in semirovesciata. Supporta al meglio De Luca, giocandogli molto vicino, spesso in verticale e sfiora il secondo centro personale con un diagonale (52’) rimpallato da Gatti quasi davanti alla porta.

DE LUCA 8,5 - Beh, che vogliamo dire di questo ragazzo? Sarebbe stato il migliore in campo anche senza il secondo gol, che lo catapulta a quota 9, ormai in prossimità di quella doppia cifra che avevamo un po’ pronosticato esaminando da vicino le sue caratteristiche. È un centravanti completo, che comanda il pressing mandando in tilt i difensori (quanti palloni recuperati al Frosinone...), si offre ai rilanci dei compagni e fa gol in tutti i modi. Alla difese di Grosso, tanto per gradire, ne ha rifilati due di rapina. E il terzo (destro centrale al 49’ nell’area piccola) è sfumato di un soffio.

I subentrati

MATOS 6 - Rileva in tutto e per tutto Olivieri, possesso palla e profondità negli spazi, con un destro in diagonale (84’) sfilato di un soffio sul fondo.

BEGHETTO 6 - Fa la guardia su Zerbin e quando può aziona i lanci mancini verso le punte.

KOUAN 6 - Una palla sprecata male in contropiede, ma anche l’assist per De Luca con un colpo di testa imperioso.

ROSI sv - Attentissimo in chiusura.

D’URSO sv - Pochi secondi per esordire in biancorosso e partecipare alla vittoria.