VIDEO Calciomercato, Olivieri subito a 'scuola' di Grifo: visita al Curi e al museo per l'ex Juventus

Prima giornata da biancorosso per il nuovo attaccante del Perugia, arrivato dal Lecce dove era in prestito dal club bianconero

Primo giorno da Grifone per Marco Olivieri, arrivato al Perugia dalla Juventus dopo aver lasciato il Lecce (dove era in prestito dal club bianconero). Per il 21enne subito 'lezioni' di storia biancorossa, con la visita al Curi e poi al Museo del Grifo prima delle foto di rito con la nuova maglia.