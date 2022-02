Perugia-Frosinone 3-0, Alvini: "Vittoria meritata. Santoro trequartista? Ci penso da settembre"

"È una vittoria importante e significativa, che ci dà però tanti spunti per migliorare perché di cose da migliorare ce ne ne sono tante". Massimiliano Alvini è visibilmente soddisfatto dopo il 3-0 che il suo Perugia ha rifilato al Frosinone nel match del Curi valido per la 22ª giornata di Serie B, ma al tempo stesso frena gli entusiasmi.

"Che il successo sia stato meritato è fuori di discussione - dice il tecnico biancorosso dopo la partita -, perché abbiamo dominato la gara di squadra sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, come del resto cerchiamo di fare sempre, anche se a fine primo tempo e tra il 30' e il 35' della ripresa abbiamo subito un po' la loro iniziativa. Come non mi sono depresso però per il ko con il Pordenone, non mi esalto certo oggi".

Di tempo per rilassarsi non ce n'è con un asfissiante 'tour de force' in arrivo ("martedì giochiamo a Cosenza e da domani saremo già al lavoro"), eppure questa vittoria ha un sapore speciale perché arrivata contro una 'big' del torneo e in casa, dove il Grifo aveva fin qui sofferto: "Sono contento per i tifosi e per la curva che ci ha spinto dall'inizio alla fine, sono contento per la squadra che ha voglia di crescere e migliorare e per il direttore Giannitti, che era un ex della sfida e sarà contento".

Poi qualche dettaglio sulle scelte, da quella di Olivieri schierato titolare per "avere qualcuno più vicino a De Luca" a quella di Santoro in versione trequartista: "È una soluzione a cui penso da settembre, quando abbiamo vinto con il Pordenone in trasferta. È un calciatore che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ha avuto qualche problema fisico ma ora è in un percorso di crescita".

E proprio 'percorso' è il termine più ripetuto da Alvini, che spiega come l'unico segreto del suo Perugia sia il "Lavoro quotidiano che fanno il mio staff nell'ombra, la squadra e la società". E ora non resta che fare rotta su Cosenza: "Grifo, avanti così".