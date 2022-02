Perugia-Cremonese 0-0, Alvini: "Un Grifo all'altezza. Playoff? Daremo tutto..."

È un Massimiliano Alvini evidentemente soddisfatto quello che si presenta in sala stampa dopo lo 0-0 contro la Cremonese al Curi. Un pari che consente al suo Perugia di allungare la striscia positiva dando continuità alle tre vittorie di fila.

"Un risultato giusto anche se c'è il rammarico per non aver concretizzato i nostri primi venti minuti - dice il tecnico del Grifo -, perché li siamo andati forte per vincerla. Loro poi sono stati bravi a sporcarci la partita come abbiamo del resto noi, limitandone un punto di forza come il palleggio e concendendo pochissimo alla prima della classe, praticamente solo un colpo di testa di Ciofani".

Prestazione da squadra matura secondo Alvini quella offerta dal Perugia: "Stiamo crescendo e lo dimostra a gestione dei dieci minuti finali, quando Angella ha accusato un problema e io avevo già esaurito i cambi. Serve lettura in quei momenti e noi stiamo migliorando, in una giornata bellissima e davanti a un grande pubblico il Grifo è stato veramente all'altezza, raccogliamo un punto di valore".

Di tempo per goderselo non ce n'è però molto, perché tra tre giorni è in programma la trasferta di Alessandria in cui bisognerà fare la conta degli uomini in difesa, dove rientrerà dalla squalifica Rosi ma è in dubbio Angella e non ci sarà Dell'Orco (era diffidato ed è stato ammonito). "Ora me ne vado a casa e con lo staff faremo il punto della situazione. Poi vediamo come presentarci ad Alessandria e con quali uomini, ma su quello che vogliamo fare - sottolinea Alvini - abbiamo le idee sempre molto chiare".

Come chiaro che per un Grifo così diventa difficile accontentarsi di una salvezza che sembra sempre più vicina: "Playoff? Noi vogliamo fare il massimo, ce la metteremo tutta. Abbiamo fatto un altro passo verso l'obiettivo principale e prima di tutto andiamo a raggiungere quello, ma siamo concentati, sul pezzo e abbiamo voglia di migliorare e di costruire qualcosa. Vogliamo vedere lo stadio come oggi - conclude il timoniere biancorosso -, l'amore e la passione della gente che ti applaude anche opo uno 0-0. Daremo tutto".