Serie B, Perugia-Cremonese 0-0: niente poker, ma il Grifo non è un bluff

Niente poker, ma il Perugia non è un bluff. Reduce da tre successi di fila il Grifo di Alvini manca il quarto, ma gioca alla pari contro una Cremonese arrivata al Curi da capolista. Finisce 0-0, con un punto che consente ai biancorossi di restare per il momento in zona playoff (in attesa dei posticipi della 24ª giornata di Serie B) e di allungare la striscia positiva in vista della trasferta di Alessandria nel turno infrasettimanale.

LE SCELTE - Senza il solo Rosi squalificato Alvini ritrova Ferrarini sulla destra e 'rispolvera' il Grifo che aveva schiantato il Frosinone prima della vittoriosa trasferta di Cosenza, con il solo Matos preferito a Olivieri nel 3-4-2-1 in cui Santoro è chiamato a fare di nuovo il 'tuttocampista'. Sull'altro fronte diverse le sorprese presentate da Pecchia (ai box Crescenzi, Politic e Valzania), che lascia inizialmente in panchina con Buonaiuto anche il regista Fagioli e Di Carmine, sostituito in attacco dall'altro ex grifone Ciofani.

IL PRIMO TEMPO - L'avvio del Perugia è veemente e per i primi venti minuti la Cremonese è schiacciata nella sua metà campo, aggredita su ogni palla e incapace di uscire dall'angolo. La spinta biancorossa arriva soprattutto sulla sinistra, dove Lisi è in costante proiezione offensiva: prima il suo destro viene murato da Bartolomei, poi una seconda conclusione deviata da Sernicola costringe agli straordinari il portiere Carnesecchi (15'). Gli ospiti tengono botta e dopo una ventina di minuti riescono a guadagnare campo, ma senza spaventare mai seriamente Chichizola, che regala ai fotografi un unico tuffo su colpo di testa di Ciofani, bravo a vincere il duello aereo con Angella su un cross dalla destra.

LA RIPRESA - Si va al riposo sullo 0-0 e al rientro dagli spogliatoi c'è Kouan al posto dell'ammonito Burrai nel centrocampo del Grifo, mentre sono due i cambi di Pecchia che sostituisce Casasola e Strizzolo con Valeri e Zanimacchia. Quest'ultimo entra bene in partita e mette sotto assalto il lato sinistro della difesa biancorossa, ma il Perugia non trema se non su un cross basso (dalla destra) di Baez, con Chichizola bravo però ad anticipare in tuffo l'accorrente Ciofani (50'). In fase offensiva però i biancorossi non ha più la verve del primo tempo e non resta che provarci dalla distanza, ma Carnesecchi non si fa sorprendere dalle conclusioni (troppo centrali) di Santoro (65') e Segre (70'). I ritmi si abbassano sempre di più e non bastano i cambi a ridare energia alle due squadre, al terzo match in una settimana. Sparisce ogni voglia di rischiare e lo 0-0 si trascina fino al 95', con i grifoni applauditi dai tifosi del Curi.

