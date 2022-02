Serie B, calciomercato: nuovo portiere per il Perugia, arriva lo svincolato Zaccagno

C'è un nuovo portiere nel Perugia di Massimiliano Alvini, in lotta nella zona playoff della classifica di Serie B grazie agli ultimi tre successi consecutivi.

Si tratta di Andrea Zaccagno, classe 1997 che il Grifo pesca tra gli svincolati e come spiega il club biancorosso in una nota "ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022". Cresciuto nelle giovanili del Padova, "successivamente si trasferisce al Torino - spiega ancora il Perugia -, dove vince un Campionato Primavera ed una Supercoppa Primavera. Ha militato anche nella Pro Vercelli, Pistoiese, Pro Piacenza, Vibonese e Virtus Entella. Ultima squadra la Cremonese (attuale capolista del torneo cadetto e prossima avversaria del Grifo al Curi, ndr). Con Under 19 dell’Italia ha disputato gli Europei del 2016 vincendo la medaglia d’argento. Nel 2017 partecipa ai Mondiali Under-20 ottenendo il terzo posto. Benevenuto Andrea!".

Il suo ingaggio arriva dopo l'assenza in panchina a Cosenza di Fulignati (fin qui vice Chichizola), che era stato però convocato per il match del 'San Vito-Marulla'. Un'assenza per la quale il Perugia non ha comunicato alcuna spiegazione ufficiale.