Calcio, Promozione Girone B: colpo Ferreira per la Vis Foligno

A pochi giorni dal via del campionato e alla vigilia della seconda giornata di Coppa Italia Promozione, la Vis Foligno, che proprio questa sera gioca sul campo della Ducato Spoleto, porta in squadra il forte esterno, classe 1990 ex Nestor, Fabrizio Ferreira.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Vis Foligno): “A.S.D. Vis Foligno è lieta di annunciare che il calciatore Fabrizio Ferreira D.S. farà parte della società di via Grumelli per la prossima stagione sportiva 2023-24.

Classe 1990, arriva per aggiungere esperienza e dinamismo alla squadra nerazzurra di mister Bacchettoni.

Corsa e fisicità le sue qualità migliori ma siamo certi,anche prezioso sostegno di un gruppo giovane.

Gli auguriamo un grosso in 'bocca al lupo' per la prossima stagione sportiva e a lui va il nostro ringraziamento”.