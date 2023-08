Calcio, Promozione Girone B: due nuovi arrivi alla Clitunno

Continua il calciomercato in entrata della Clitunno: il lavoro del direttore sportivo Fabrizio Rossi, infatti, sta portando i suoi frutti e nella giornata di oggi concretizza due nuovi arrivi, ovvero il giovane difensore classe 2004, Matteo Di Lauro, cresciuto in un club di Eccellenza pugliese, e il centrocampista classe 2001, Daniele Fermi, ex di Viole e Athletic Bastia.