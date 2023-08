Calcio, Promozione Girone B: Fornetti al Cerqueto

Il Cerqueto Calcio ha un nuovo regista di centrocampo: si tratta di Daniele Fornetti, giocatore di esperienza classe 1977, con un passato importante tra Serie C e Serie D. Nonostante l'età, Fornetti sposa la causa della matricola del Girone B di Promozione e sicuramente è pronto ad offrire il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi della società.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Cerqueto Calcio): “Daniele Fornetti è un nuovo giocatore del Cerqueto. Regista di centrocampo classe 1977, proveniente dall’ultima esperienza con la C4, ora ACF Foligno, con esperienze in Serie C e Serie D, con squadre blasonate come Foligno, Tolentino e Deruta.

Daniele andrà ad aggiungere la giusta classe ed esperienza alla rosa a disposizione di mister Favorini.

A Daniele va il nostro benvenuto ed un grande in bocca al lupo per la stagione che andremo ad affrontare”.