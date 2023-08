Calcio, Promozione Girone B: Di Nicola al Bastia

Il Bastia Calcio effettua un nuovo importante colpo di mercato: a vestire la maglia biancorossa, infatti, sarà il bomber Antonio Di Nicola, autore di 92 reti in carriera, in passato ha vestito le maglie di Vis Foligno e Ducato Spoleto tra le altre.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): “La Società Calcio Bastia 1924 comunica l’acquisto dell’attaccante classe ‘97, Antonio Di Nicola cresciuto nel settore giovanile della Fulginium e con esperienze in prima Squadra con le maglie di Vis Foligno, Casa del Diavolo, Camerino, Servigliano, Ducato, Fabriano e Atletico Bmg. In Totale Di Nicola ha realizzato 92 gol in campionato, le stagioni più prolifiche con la Vis Foligno con 28 reti e con la Ducato in Eccellanza con 17 reti.

Antonio ha dichiarato: 'Ho voluto fortemente questa maglia per vincere, un saluto ai tifosi, speriamo di divertirci insieme'.

Benvenuto Antonio e in bocca al lupo”.