Calcio, Promozione Girone B: continua il braccio di ferro tra Spoleto e Terni FC

Lo Spoleto ha ragione del Bevagna in trasferta con il risultato di 3 a 1, mentre il Terni FC vince nettamente la gara casalinga contro la Ducato per 3 a 0; in coda il Real Avigliano perde 3 a 2 in casa contro lo Sporting Terni, l’Athletic Bastia perde 2 a 0 la gara casalinga con la Vis Foligno e l’Amerina viene sconfitto con lo stesso risultato sul campo del Guardea.

Questi i risultati della ventisettesima giornata:

Athletic Bastia – Vis Foligno 0 – 2;

Bevagna – Spoleto 1 – 3;

Clitunno – Campitello 0 – 2;

Guardea – Amerina 2 – 0;

Real Avigliano – Sporting Terni 2 – 3;

San Venanzo – Superga 48 3 – 0;

Terni FC – Ducato 3 – 0;

Todi – Bastia 0 – 2.