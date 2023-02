Promozione: De Vincenzi frena la Clitunno, pareggio senza gol con la Vis Foligno

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Foligno

VIS FOLIGNO: De Vincenzi, Barbini, Tordoni, Korriku (Gorgoni), Di Rocco, Silveri, Iachettini (Poli), Gradassi (Nieri), Baglioni (Balducci), Fedeli, Cancelli. Allenatore: Rossi

CLITUNNO: Roani, Cofanelli, Cuna (Bajrami), Lucaj (Mosconi), Bucciarelli, Rossi, Gjinaj, Poli, Conti (Lucentini), Boraschini, Sabatini. Allenatore: Mollaioli

Arbitro: Liberti di Perugia

De Vincenzi para un rigore a Gjinaj e l'anticipo tra Vis Foligno e Clitunno finisce 0-0. Gli ospiti vengono dunque fermati sul pari nella loro rincorsa al duo di testa nel girone B di Promozione. Per la Vis, invece, buon punto che consolida la posizione a centro classifica. Nel primo tempo, superata la mezz'ora di gioco, Gjinaj si procura un calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso giocatore ma De Vincenzi intuisce la traiettoria e non si fa superare. Nella ripresa, diverse occasioni da entrambe le parti ma il risultato finale non si sblocca. Finisce 0-0.