Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

Dopo la sconfitta nello scontro diretto sul campo dello Spoleto per 2 a 1 nell'ultimo turno, che ha sancito il momentaneo sorpasso dei padroni di casa in cima alla classifica, il Terni FC vuole tornare subito alla vittoria nel prossimo match casalingo contro la Ducato, mentre la nuova capolista (che ha una gara in più rispetto alla compagine ternana) è impegnata in trasferta a Bevagna.

Il ventisettesimo turno del campionato di Promozione Girone B prevede, oltre alle partite delle prime due in grauatoria, sfide affascinanti anche nella zona calda della classifica: l'Athletic Club Bastia ospita la Vis Foligno, mentre il Real Avigliano, attualmente all'ultimo posto, gioca in casa contro lo Sporting Terni in un match meno impegnativo, almeno sulla carta. Interessante anche la partita dell'Amerina, terz'ultima e con solo due punti in più del club bastiolo, sul campo del Guardea.

Le altre partite in programma sono: Clitunno - Campitello, San Venanzo - Superga 48 e Todi - Bastia. Turno di riposo per l' A.M.C. '98.