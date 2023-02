Promozione: i risultati della 24esima giornata nel girone B

Nella 24esima giornata del girone B di Promozione, continua il duello in testa tra Terni Fc e Spoleto, in cima entrambe a quota 54 punti. Il Terni Fc espugna San Venanzo, poker invece dello Spoleto al Todi, così le due formazioni allungano in vetta a +8 sulla Clitunno terza in classifica, fermata sul pari dalla Vis Foligno nell'anticipo. Vittoria importante in chiave salvezza anche della Superga '48 sull'Athletic Bastia. Ecco risultati e marcatori.



Bastia-Guardea 1-3: 14' pt, 16' st e 50' st Bracaletti (G), 26' st Reka (B)

Vis Foligno-Clitunno 0-0

Campitello-Amerina 2-0: 12' pt e 11' st Bernardini

Ducato-Real Avigliano 2-1: 23' pt Cuna (D), 15' st Vukay (D), 20' st Pozzi (A)

San Venanzo-Terni Fc 0-2: 28' st Pucci, 36' st Quondam

Spoleto-Todi 4-1: 14' pt Leone (S), 9' st, 39' st e 44' st Gesuele (S), 10' st Di Patrizi (T)

Sporting Terni-Amc '98 1-1: 8' pt Anullo (A), 13' st Mecarelli (S)

Superga '48-Atlhletic Bastia 1-0: 25' st Radici

Turno di riposo: Bevagna



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Terni Fc 54*

Spoleto 54

Clitunno 46

Ducato 43

Bastia 39*

San Venanzo 34

Vis Foligno 34

Campitello 32*

Amc '98 29

Guardea 28

Superga '48 25

Todi 23*

Bevagna 23*

Sporting Terni 18*

Amerina 17

Athletic Bastia 17*

Real Avigliano 12