Promozione: super Bracaletti e il Guardea espugna Bastia

BASTIA: Rossi, Gambacorta (Caggiano), Sedran, Santantonio, Reka, Muzhani (Bibi), Bengala, Buratti (Vetturini), Corriale (Fahmi), Santucci, Del Prete. Allenatore: Montecucco

GUARDEA: Barbarella, G. Avola, Pardo (Simoncini), Pinzaglia, Santi, Dominici (Saccomanni), Piscini (Fortuni), Castiglione, Materazzo (Bonaccorsi), Bracaletti, Coccia. Allenatore: F. Avola

Arbitro: Lukan di Foligno

Reti: 13' pt, 15' e 5' st Bracaletti, 26' st Reka

Super Bracaletti e il Guardea espunga nell'anticipo il campo del Bastia per 3-1. Una tripletta dell'attaccante ha permesso alla squadra di mister Avola d'incassare tre punti importanti in una difficile trasferta, punti utili per allontanare la zona calda del girone B di Promozione. I padroni di casa, invece, frenano la loro corsa in piena zona playoff. Bracaletti sblocca il match nel primo tempo al tredicesimo sfruttando di testa un cross in area. Nella ripresa, pur rimanendo in inferiorità numerica per l'espulsione di Santi, il Guardea trova il raddoppio ancora con Bracaletti. Il Bastia rientra in partita grazie al gol che accorcia le distanze di Reka prima della tris griffato ancora da Bracaletti in piena zona Cesarini.