Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Il trentaduesimo turno del campionato di Promozione Girone A vede la capolista già promossa Pierantonio giocare in casa con il Castello Calcio San Secondo, squadra motivatissima con un solo risultato a disposizione per continuare a rincorrere i playout, la vittoria.

Con Pievese, Pietralunghese e Tavernelle che hanno i playoff in tasca, è affascinante la lotta all’ultimo posto rimasto in palio per accedervi: se lo giocano in due, il Montone ed il Padule San Marco, al momento quinte a pari merito con 51 punti e impegnate rispettivamente con il Marra San Feliciano e con il fortissimo Tavernelle, entrambe in trasferta.

In coda, invece, il Viole ospita il Piccione che, dal canto suo, cerca punti per evitare di giocare i playout, mentre, come si è detto, il Castello Calcio San Secondo è atteso dalla difficile trasferta in casa del Pierantonio già certo del primo posto in classifica.

Questo il programma completo della trentaduesima giornata, in programma domenica 30 aprile 2023 alle 15:

Grifo Sigillo – Pievese

Mantignana M. Malbe – Castel del Piano

Marra S. Feliciano – Montone

Pierantonio – Castello Calcio S. Secondo

Pietralunghese – Vis Nuova Alba

Selci Nardi – Calzolaro

Tavernelle – Padule S. Marco

Viole – Piccione

Riposa Gualdo Casacastalda