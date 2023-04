Calcio, Promozione Girone A: alla Pievese il big match di giornata

C’era grande attesa per il big match della ventinovesima giornata: a spuntarla è una super Pievese, capace di vincere 2 a 0 contro il Pierantonio, riducendo la distanza, ancora insormontabile, proprio dalla capolista che nelle ultime tre gare giocate ha raccolto appena un punto.

Un altro risultato sorprendente è di certo quello del Tavernelle sconfitto in casa del Castello Calcio San Secondo 2 a 1; di questo risultato approfitta la Pietralunghese che, vincendo in casa del Grifo Sigillo 2 a 0, opera il sorpasso al terzo posto in classifica.

Questi i risultati della ventinovesima giornata:

Vis Nuova Alba – Viole 1 – 0 (giocata ieri)

Calzolaro – Marra S. Feliciano 1 – 1

Castel del Piano – Selci Nardi 0 – 1

Castello Calcio S. Secondo – Tavernelle 2 – 1

Grifo Sigillo – Pietralunghese 0 – 2

Padule S. Marco – Montone 0 – 0

Piccione – Gualdo Casacastalda 3 – 0

Pievese – Pierantonio 2 – 0

Riposa il Mantignana Monte Malbe.