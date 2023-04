Calcio, Promozione Girone A: Pierantonio torna a vincere, festa vicina

L’importante vittoria del Pierantonio nel match casalingo della trentesima giornata del campionato di Promozione Girone A contro il Castel del Piano avvicina la capolista alla matematica promozione in Eccellenza: basterà un punto nelle ultime quattro partite perché partano i festeggiamenti a Pierantonio.

Finisce in parità, invece, il big match tra Pietralunghese e Pievese (1 – 1), con il Tavernelle che, vincendo 3 a 0 contro il Calzolaro, si riporta al terzo posto solitario; in coda, pareggiano 1 a 1 Viole e Castello Calcio San Secondo, lasciando invariata la propria posizione in classifica, distanziate solo di un punto in favore dei padroni di casa terz’ultimi.

Questi i risultati della trentesima giornata:

Mantignana M. Malbe – Grifo Sigillo 1 – 1 (giocata ieri)

Gualdo Casacastalda – Padule S. Marco 1 – 2

Marra S. Feliciano – Piccione 3 – 2

Pierantonio – Castel del Piano 3 – 0

Pietralunghese – Pievese 1 – 1

Selci Nardi – Vis Nuova Alba 0 – 0

Tavernelle – Calzolaro 3 – 0

Viole – Castello Calcio S. Secondo 1 – 1

Riposa Montone