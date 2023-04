Calcio, Promozione Girone A: Pierantonio in festa, è Eccellenza

Si aspettava solo la matematica e oggi è arrivata: il Pierantonio vola in Eccellenza pareggiando in casa della Vis Nuova Alba, a coronamento di un campionato dominato e con pochissimi momenti di appannamento.

In coda, invece, Castello Calcio San Secondo e Viole perdono le rispettive partite con Selci Nardi e Calzolaro, confermando la propria classifica che le vede distanziate di un solo punto in favore degli assisani; la retrocessione diretta resta il vero incubo per entrambe le squadre quando mancano tre partite alla fine della regular season.

Questi i risultati della trentunesima giornata:

Calzolaro – Viole 4 – 0

Castel del Piano – Pietralunghese 2 – 1

Castello Calcio S. Secondo – Selci Nardi 1 – 2

Montone – Gualdo Casacastalda 4 – 0

Padule S. Marco – Marra S. Feliciano 2 – 1

Piccione – Tavernelle 0 – 3

Pievese – Mantignana M. Malbe 1 – 1

Vis Nuova Alba – Pierantonio 1 – 1

Riposa Grifo Sigillo