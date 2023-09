Calcio serie C, vittoria cercasi urgentemente per il Perugia. Con la rosa al completo o quasi

Il Perugia, dopo il 2-2 di Rimini scaturito al termine di una partita durata molto più del previsto, ha iniziato da un paio di giorni a pensare al prossimo impegno, quello di domenica contro il Sestri Levante. Partita che non si potrà sbagliare: in testa corrono (la Torres soprattutto, essendo a punteggio pieno) e se si vorrà sperare di tornare quantomeno a dare fastidio alle rivali sulla carta più forti bisognerà tornare a macinare punti.

Il clima sembra essersi riscaldato e non solo sul piano meteorologico. Il malcontento di una parte della tifoseria, evidentemente criticata per le forme di protesta attuate nelle partite precedenti (non certo quella del Neri, in quanto ciò che è accaduto è sicuramente casuale), serpeggia e anche il tecnico Francesco Baldini se ne è accorto, essendo comparso un paio di giorni fa uno striscione che lo redarguiva a "stare zitto e lavorare". Non esattamente il massimo, visto che il primo pensiero dovrebbe essere il calcio giocato in una stagione indubbiamente complicata, segnata dall'incertezza riguardo la categoria da disputare.

Non si può disquisire il fatto che la sospensione abbia influito almeno in parte sul risultato: il Rimini ha potuto riorganizzarsi e predisporre un gioco più aggressivo, proprio come lo era stato il Perugia fino ad allora. Poi sono subentrati i demeriti di quest'ultimo, con una gestione non proprio ottimale del vantaggio e su una fase difensiva talvolta un po' approssimativa. E' possibile sia subentrata un po' di stanchezza viste le tre partite giocate in una settimana e tutte più o meno con gli stessi uomini, ma queste sono imperfezioni che vanno limate e in breve tempo.

Squalifica nord, le possibili ragioni

Le motivazioni della decisione comminata dal giudice sportivo sono già state espresse nel comunicato ieri riportato, ed in tanti sui social hanno fatto notare la non presenza dei vigili del fuoco sul campo. C'è però un particolare che è sfuggito: la presenza di questi ultimi non è obbligatoria in impianti che possono ospitare meno di diecimila spettatori e questo potrebbe aver fatto la differenza. La società dal canto suo non è intenzionata a far ricorso. Almeno per ora.

Il Grifo viaggia a ranghi completi o quasi

Tornando alle faccende di campo il Perugia si avvicina al match di domenica con l'organico al completo o quasi. Resta qualche dubbio circa l'utilizzo di Yeferson Paz, che lavora a parte con il prof. Valeri con un vistoso tutore al ginocchio. La sensazione è che per la panchina ce la possa fare. In occasione dell'allenamento di stamani il centrale Stipe Vulikic è stato costretto a lasciare momentaneamente il campo per un colpo subito ad una mano salvo poi riprendere regolarmente il suo posto. La formazione? Dovrebbe ricalcare in buonissima parte quella dell'ultima partita (possibili un paio di ballottaggi), visti gli impegni di Coppa incombenti. Per il turnover ci sarà tempo.