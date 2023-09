Calcio serie C, Perugia: la curva nord squalificata per un turno

Il Perugia non potrà contare sul tifo del cuore pulsante del Renato Curi per una giornata. Il giudice sportivo ha disposto in data odierna la chiusura della curva nord per una giornata a causa del lancio di un fumogeno sulla pista di atletica dello stadio Romeo Neri di Rimini che ha poi causato un incendio all'altezza del materasso adibito al salto in alto posizionato su quest'ultima. Il risultato è stata la sospensione del match per oltre un quarto d'ora. Al club biancorosso è stata comminata anche un'ammenda di 1000 euro (contro gli 800 della squadra di casa).

La nord sarà chiusa non in occasione del prossimo turno casalingo in programma domenica prossima contro il Sestri Levante, ma per quello successivo contro la Torres, attuale capolista del girone B a punteggio pieno.

Le motivazioni

Nel comunicato si legge che "i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell’incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all’interno dello stadio). Le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino".

Il giudice ha poi concluso: "La gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative".