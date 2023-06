Calcio, il Perugia chiede con forza la riammissione in B

Il Perugia non ci sta e alza la voce. I biancorossi si sentono in pieno diritto di usifruire della riammissione in serie B stante i problemi evidenziati da Lecco e Reggina in fase di iscrizione. Chiaro obbiettivo è asssicurare il rispetto delle regole vigenti: è questo il senso del comunicato diffuso in serata che riportiamo integralmente:

"La società scrivente, a seguito di quanto si sta verificando circa i possibili partecipanti al prossimo campionato di Serie B 2023/2024, ricorda che esistono degli organi preposti al controllo e termini perentori per quanto riguarda le iscrizioni.

Per tali motivi non accetterà nessuna sorpresa su questo aspetto. Ci sono i regolamenti e, visto che questo club li ha sempre rispettati, siamo convinti che saremo tutelati dalla FIGC e dalla Lega B per essere riammessi perché a nostro avviso Reggina e Lecco non hanno titolo all’iscrizione.

AC Perugia Calcio".

Il testo è chiarissimo e in qualche modo condivisibile: non ci si può appigliare a nulla. Tutte le società che sono in regola e che hanno espletato correttamente le pratiche di iscrizione hanno il diritto di poter partecipare a questa riammissione. I Grifoni sono pienamente in lizza e saranno vigili almeno fino al 30 giugno, termine entro il quale la Covisoc emetterà i dovuti verdetti.

Caso Perugia - Benevento, sentiti in quattro

Sono iniziate in mattinata per poi terminare nel pomeriggio le audizioni relative al presunto caso di illecito sportivo che vede coinvolte Perugia e Benevento. Nello specifico sotto la lente di ingrandimento il gol di Kouan che ha regalato ai biancorossi un'inutile 3-2 che non è bastato loro ad evitare la C. A sottoporsi alle domande dell'ufficio indagini sono stati il presidente Massimiliano Santopadre, i calciatori Samuel Di Carmine, Simone Santoro ed infine il tecnico Fabrizio Castori (a Kouan dovrebbe toccare nei primi giorni di luglio). L'avvocato Chiacchio, che cura gli interessi del club di Pian Di Massiano, ha rivelato che i colloqui si sono svolti in un clima di cordialità e collaborazione fermo restando il rispetto dei ruoli. Entrambe le società sono tranquille e fiduciose che il tutto possa terminare in una bolla di sapone.