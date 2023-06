Calcio, caso Perugia - Benevento: al via le audizioni

Mentre il Perugia continua la sua battaglia per la riammissione in serie B, c'è da tornare a fronteggiare il caso Perugia - Benevento. Nello specifico, oggetto di indagine della Procura Federale è il gol realizzato nel recupero da Christian Kouan che ha fissato il risultato sul 3-2 in favore dei biancorossi, rivelatosi poi insufficiente per garantire la partecipazione ai playout.

Nella giornata odierna partiranno le audizioni dei protagonisti dell'episodio che potrebbe configurare un'ipotesi di illecito sportivo: di certo tra questi ci sono il centrocampista biancorosso e il difensore del Benevento Maxime Leverbe, che con il suo errore ha spianato la strada all'ivoriano per il gol che ha chiuso la partita. L'elenco potrebbe non terminare qui. Al termine di tutto ciò verrà deciso per l'archiviazione o il deferimento dei tesserati.

In entrambi i club c'è assoluta serenità e fiducia che la strada intrapresa dalla giustizia sportiva possa essere la prima. L'auspicio è quello professato nelle scorse settimane dall'avvocato Edoardo Chiacchio, che cura gli interessi della società di Pian Di Massiano. Non resta che attendere.