Calcio, il Perugia non molla la serie B e vuole vederci chiaro

Gli ultimi sviluppi, in questi giorni finali del mese di giugno che si preannunciano a dir poco scoppiettanti, fanno sì che ora il Perugia ci creda per davvero. Due sono le situazioni sotto la lente di ingrandimento: quella del Lecco e quella della Reggina. Mentre sulla carta i lombardi sembrano avere poche chance di "sfangarla", ancora più incerto sembra essere il destino degli amaranto. I vertici del club, presidente Cardona in testa, si sono dimessi; quest'ultimo ha poi assicurato che tutto è a posto, ma fino al verdetto della Covisoc, fissato per il 30 del mese corrente, nulla si può dire.

Nel frattempo però la società del presidente Santopadre si muove e, al pari del Brescia (principale indiziata alla riammissione in serie B), richiede l'accesso atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al prossimo campionato cadetto. Un modo corretto e giustificato di vederci chiaro e sperare che le regole vigenti siano rispettate.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica che, in data odierna, ha presentato a Co.Vi.So.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B istanza di accesso agli atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al campionato di Serie B 2023/24".