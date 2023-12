Calcio serie C, il Cesena non perdona al Curi: Perugia ko 3-0

Finisce la partita tra i fischi impietosi del pubblico del Curi di fede biancorossa e la gioia degli oltre 1000 ospiti. Il Cesena ha praticamente gestito la gara a suo piacimento portandosi via i tre punti senza faticare troppo. I romagnoli hanno vinto 3-0 e chiudono l'anno saldamente in vetta, il Perugia, alla seconda sconfitta di fila, dovrà lavorare sodo per recuperare posizioni più consone e dignitose. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, da noi tutti un caloroso augurio di Buone Feste

93' il colpo di testa di Mezzoni termina ampiamente a lato

concessi 4' di recupero

87' esce nel Perugia Matos entra Lomangino

83' nel Cesena entra Ogunseye al posto di Kargbo

81' ammonito Berti per fallo su Matos

73' nel Cesena esce Adamo entra Pierozzi

72' ammonito Pieraccini per fallo su Bozzolan

70' due cambi per il Grifo: Viti per Dell'Orco e Polizzi per Ricci

69' il Cesena triplica: il neo entrato Berti fa secco Furlan per lo 0-3. L'assist è di Shpendi

61' nel Perugia Cudrig rileva Bartolomei

60' doppio cambio Cesena: Francesconi per Varone e Shpendi per Corazza

59' sussulto di orgoglio delo Grifo: Ricci scalda le mani a Pisseri

58' prova il pallonetto da distanza siderale Kargbo, palla che sfiora il sette

53' Saber avanza verso il limite e calcia, palla che sfila a lato

49' su azione d'angolo Pisseri riesce a salvarsi. Il Perugia ci prova

46' Paz appoggia al limite per Ricci che controlla e calcia di sinistro, palla a lato non di molto

Si riparte con un cambio tra le fila del Perugia: dentro Mezzoni fuori Morichelli, apparso molto in difficoltà

Finisce così il primo tempo. Il Cesena è in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Saber. Il Perugia ci ha provato, ma è andata a sbattere contro una squadra più forte ed in salute, che conduce con il minimo sforzo. A più tardi per la cronaca della ripresa.

48' ancora un calcio da fermo e ancora uno stacco, stavolta di Prestia. Traversa piena

47' ammonito Dell'Orco per fallo su Kargbo

concessi 3' di recupero

39' raddoppio del Cesena: Kargbo fa fuori con un tunnel Morichelli e mette al centro un pallone per Saber, che anticipa l'uscita di Furlane e mette nel sacco

33' clamoroso, Paz sbaglia il retropassaggio, si inserisce Kargbo che tenta di aggirare Furlan, Vulikic è bravissimo a leggere la situazione e allontanare il pericolo

29' su azione d'angolo incorna Varone e chiama Furlan alla grande parata, ma il centrocampista ha commesso fallo su Kouan in fase di elevazione

26' ancora un'imprecisione al limite dell'area biancorossa, tenta di approfittarne Kargbo che prova il sinistro che però termina alto

18' questa volta il Cesena non sbaglia: Saber appoggia conclude una prolungata azione con in tiro, deviato, che termina in rete

14' Cesena vicinissimo al vantaggio: Corazza incorna un cross da sinistra e centra in pieno la traversa

13' Ricci riceve una palla invitante da un compagno, anticipato in extremis da un difensore

10' ancora un'iniziativa da sinistra di Kargbo, terminata con un tiro centrale

7' Bartolomei entra duro su Kargbo ed è subito ammonizione

3' Kargbo tenta di sfondare da sinistra, il suo piattone è centrale

2' arma subito il destro Hraiech, palla distante dai pali

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Morichelli, Vulikic, Dell'Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Bozzolan; Santoro; Matos, Ricci. A disp.: Adamonis, Abibi, Viti, Souarè, Mezzoni, Cancellieri, Acella, Bezziccheri, Torrasi, Cudrig, Polizzi, Lomangino. All. Formisano

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone, De Rose, Donnarumma; Saber; Kargbo, Corazza. A disp.: Siano, Veliaj, Pitti, Coccolo, Piacentini, Pierozzi, David, Francesconi, Bumbu, Chiarello, Berti, Ogunseye, Corazza, Giovannini. All. Toscano

Prime sorprese da parte di Formisano: non c'è Adamonis in porta ma Furlan. Confermata la difesa a tre, mentre Santoro gioca sulla trequarti dietro Matos e Ricci. Nel Cesena il ballottaggio tra Saber e Berti si risolve in favore del primo.

Urge scatto di orgoglio

Scocca l'antivigilia di Natale e si chiude dunque il 2023, oltre che il girone di andata. E' stata una settimana intensa per il Perugia, iniziata con il rovinoso ko di Arezzo e culminata con il cambio di allenatore. Toccherà dunque ad Alessandro Vittorio Formisano guidare i biancorossi in questa seconda metà di stagione ed il battesimo non sarà certo di quelli morbidi: al Curi arriva un Cesena che si sta dimostrando pressochè una schiacciasassi e che, sulla scorta dei 1120 tifosi al seguito, tenteranno di difendere il primato in classifica.

In casa biancorossa si dovrebbe ricorrere alla difesa a tre, mentre a centrocampo, con il possibile impiego Paz e Bozzolan sulle fasce, potrebbero giocare Kouan e Bartolomei. L'attacco è spuntato, ma Formisano dovrebbe poter schierare Ricci e Matos con Santoro alle loro spalle (anche se non è da escludere il suo utilizzo come mezz'ala).

Sull'altro fronte Toscano ha le idee ben pù chiare, con l'unico ballottaggio previsto sulla trequarti tra Saber e Berti; il quadro sarà completato da Kargbo alle dietro Shpendi, vero spauracchio dei Grifoni.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 18:30 e a seguire commenti ed intervista dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Morichelli, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Bozzolan; Santoro; Ricci F., Matos. A disp. Furlan, Abibi, Souarè, Viti, Mezzoni, Cancellieri, Acella, Torrasi, Bezziccheri, Cudrig, Polizzi, Lomangino. All. Formisano

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma; Saber, Kargbo; Sphendi. A disp. Siano, Veliaj, Pitti, Coccolo, Piacentini, Pierozzi, David, Varone, Bumbu, Chiarello, Berti, Ogunseye, Corazza, Giovannini. All. Toscano