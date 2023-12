Calcio serie C, il Perugia perde Vasquez per almeno un mese

Serie C

Serie C Girone B

La sfortuna ci vede benissimo, come suol dirsi. E questo detto si addice completamente a Federico Vasquez, che già aveva dovuto fermarsi per tre settimane dopo essersi infortunato a Pineto e che nell'infausto Derby dell'Etruria ha subito un nuovo stop dopo soli 4' dal suo ingresso in campo.

Va precisato che non si tratta di una ricaduta del precedente infortunio in quanto la gamba coinvolta è quella sinistra, ma pur sempre di lesione muscolare è. Tradotto, l'attaccante argentino dovrà stare fermo almeno un mese e potrebbe rientrare dunque in occasione di Perugia - Spal del 21 di gennaio.

Il bollettino medico

"AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Federico Vazquez è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato le cure del caso".