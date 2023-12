Calcio serie C, per il Perugia si prospetta un girone di ritorno "by night"

Serie C

Serie C Girone B

Un calendario che sicuramente non farà piacere ai tifosi. A diramarlo è la Lega di serie C, che ha stabilito le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla seconda alla nona giornata di ritorno.

A colpire è il fatto che ben sette partite su otto in programma si giocheranno in notturna, con tutti i disagi e le difficoltà che questo può comportare a livello logistico sia alla squadra che appunto ai sostenitori che vorranno seguire i biancorossi in trasferta.

Le partite dei Grifoni

2^ Giornata Lunedì 15 Gennaio ore 20,30 Pescara vs Perugia

3^ Giornata Domenica 21 Gennaio oe 16,15 Perugia vs Spal

4^ Giornata Sabato 27 Gennaio ore 18,30 Pontedera vs Perugia

5^ Giornata Sabato 3 Febbraio ore 18,30 Perugia vs Rimini

6^ Giornata Venerdì 9 Febbraio ore 20,45 Sestri Levante vs Perugia

7^ Giornata Mercoledì 14 Febbraio ore 20,45 Perugia vs Fermana

8^ Giornata Domenica 18 Febbraio ore 14,00 Torres vs Perugia

9^ Giornata Domenica 25 Febbraio ore 16,15 Perugia vs Juventus Next Gen