Calcio serie C, Perugia - Cesena: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La sconfitta nel derby con l'Arezzo sembra aver compromesso in maniera pressochè definitiva la corsa del Perugia verso le posizioni nobili della classifica. Quasi, perchè c'è ancora tutto un girone da disputare, ma a partire da domani i biancorossi sono chiamati più che mai a tirare fuori gli attributi e dare i classici segni di vita. La partita, almeno sulla carta, non sembra quella adatta: al Curi arriva un Cesena lanciatissimo verso la serie B in virtù della qualità dell'organico, rimasto inalterato rispetto alla scorsa stagione. Ora più che mai, per riaprire un piccolo spiraglio, sarà necessario gettare il cuore oltre l'ostacolo e fare risultato pieno.

Vediamo però come le due squadre si avvicinano a questo appuntamento:

Qui Perugia: debutto da brivido per Formisano. Cinque gli indisponibili

La settimana si è aperta con l'ennesimo terremoto di questo anno e mezzo. Via Francesco Baldini, dentro, direttamente dalla Primavera, Alessandro Vittorio Formisano, che dunque dovrà confrontarsi subito con la squadra che fino a questo momento ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la più forte. A complicargli ulteriormente il compito ci si mettono le assenze: a quelle degli squalificati Francesco Lisi ed Alessandro Seghetti, si aggiungono quelle di Federico Vasquez (30-40 giorni di stop), Gabriele Angella ed Edoardo Iannoni, questi ultimi due assenti alla rifinitura e di conseguenza non inseriti nei convocati.

Il quadro sopra descritto non potrà non influenzare le scelte di formazione. Su modulo ed interpreti c'è il più assoluto riserbo, ma un tentativo di abbozzare il tutto si può fare. Davanti ad Adamonis potrebbero giocare tre uomini quali Morichelli, Vulikic e Dell'Orco. Dalla cintola in su ci sono parecchi dubbi: il tecnico dovrà decidere se giocare a cinque o a quattro. Nel primo caso Paz ed uno tra Bozzolan e Cancellieri sarebbero gli esterni, Kouan, Bartolomei (o Torrasi) e Santoro i centrali. Nel secondo ci sarebbero invece Torrasi e uno tra Santoro e Bartolomei, con l'inserimento di Ricci alle spalle di Matos e Cudrig. In caso di 3-5-2 l'ex Reggina entrerebbe in ballottaggio con il numero 10.

Qui Cesena: scelte chiare per Toscano

Domenico Toscano, che in Umbria ricordano bene per essersi seduto sulla panchina della Ternana, si fida ciecamente del suo Cesena. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico ha caricato i suoi facendo capire di voler restare in vetta alla classifica (il tutto naturalmente malgrado la Torres non sia intenzionata ad arrrendersi e lo dimostra l'1-0 rifilato oggi al Pineto che ha riportato i sardi a -1). Tutti ci credono, compresi i tifosi, che accorreranno in massa al Curi (1125 i biglietti venduti, tanti quanti ne può contenere il settore ospiti).

Il tecnico calabrese, molto probabilmente, punterà sul 3-4-1-2 con Pisseri in porta; Pieraccini, Prestia e Silvestri in difesa; Adamo, Francesconi, De Rose e Donnarumma a centrocampo; Berti alle spalle di Kargbo (o Corazza) e Shpendi.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Cesena sarà visibile a partire dalle ore 18:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).