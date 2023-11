Calcio serie C, termina l'avventura del Perugia in Coppa Italia

La Coppa Italia poteva essere un torneo che rivestiva la sua importanza, ma alla fine ha finito per rappresentare chiaramente un'intermezzo quanto mai sgradito. E così il Perugia, che aveva raggiunto la sede della gara soltanto in giornata, è stato sconfitto di misura dal Rimini salutando così la competizione che assegna la coccarda tricolore per quanto riguarda la terza serie. Ai padroni di casa, che nei giorni scorsi hanno cambiato allenatore (Emanuele Troise è subentrato all'ex Grifone Gabriel Raimondi) è bastato un gol dopo 8' dell'ex Ternana Capanni per dare ai romagnoli il passaggio agli ottavi di finale e condannare gli uomini di Francesco Baldini alla seconda sconfitta nel giro di quattro giorni. Bisognerà fare in fretta a riorganizzarsi: domenica sera c'è il derby contro il Gubbio e non si potrà sbagliare.

Un'ultima annotazione: il match del Neri non è stato trasmesso in nessuna televisione, nemmeno sul canale ufficiale Youtube della Lega Pro, come poteva sembrare in un primo momento. Evidentemente la diretta deve essere stata negata all'ultimo momento, ma comprenderne le motivazioni è difficile.

Scelte confermate

Baldini, con molti dei titolari che non sono nemmeno partiti, torna al 4-3-3 con Abibi in porta; Mezzoni, Morichelli, Souarè e Cancellieri in difesa; Iannoni, Torrasi e Acella a centrocampo; Ricci, Cudirg e Lisi in attacco. La prevista staffetta tra Iannoni e Giunta è poi effettivamente avvenuta.

Il suo ex compagno di squadra Troise si mette a specchio, con Capanni, Selvini e Iacoponi a comporre il trio d'attacco, Rosini, Langella e Lombardi a centrocampo; Lepri, Gorelli, Stanga e Semeraro in difesa; Colombo tra i pali.

La cronaca in pillole

Il Perugia, infarcito di seconde linee, fatica prevedibilmente a trovare un assetto. E così dopo soli 8' Capanni, con una giocata personale centra il palo interno con palla che termina in rete. Il gol subito quasi a freddo non scuote i Grifoni, che al 15' rischiano di capitolare con Selvini, bravo stavolta Abibi. L'unico tiro in porta, in chiusura di tempo, è di Iannoni ma Colombo blocca facilmente.

Ripresa con gli umbri che provano ad accelerare e si rendono insidiosi con un paio di conclusioni da fuori area, ad esempio quella di Torrasi che dopo 7' sfiora la traversa. Al 15' è Giunti a costruire l'azione più pericolosa: il giovane centrocampista si libera bene in area e tenta di infilare Colombo, che però replica da par suo. Subito dopo Iacoponi sfiora il raddoppio in un paio di circostanze. La girandola di cambi non modifica sostanzialmente il copione della gara: il Rimini riesce a condurre in porto il risultato e a guadagnarsi la qualificazione. Il Grifo invece torna a casa e da domani pomeriggio inizia a pensare al Gubbio.

Il tabellino

Rimini (4-3-3): Colombo; Lepri, Gorelli, Stanga, Semeraro (82’ Lamesta); Rosini, Langella (60’ Leoncini), Lombardi (60’ Delcarro); Capanni (75’ Megelaitis), Selvini (46’ Ubaldi), Iacoponi. A disp.:Passador, Colombi, Pietrangeli, Morra, Cernigoi, Gigli, Accursi, Cherubini, Bouabre, Acampa. All.: Troise

Perugia (4-3-3): Abibi; Mezzoni, Morichelli (88’ Paz), Souarè, Cancellieri; Iannoni (46’ Giunti), Torrasi, Acella (66’ Ebnoutalib); Ricci (60’ Matos), Cudrig (60’ Lomangino), Lisi. A disp.: Furlan, Bezziccheri, Bozzolan, Viti, Patrignani. All.: Baldini

Marcatori: 8’ Capanni (RIM)

Ammoniti: Stanga (RIM)

Angoli: 2-10

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Daniele Sbardella di Belluno e Giuseppe Romaniello di Napoli

Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona