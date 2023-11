Calcio serie C, per il Perugia vecchi difetti ad Ancona. Ora la Coppa per ritrovare subito entusiasmo

E' chiaro che nessuno pretendeva che il Perugia chiudesse il campionato imbattuto e che la prima sconfitta prima o poi doveva arrivare, ma è accaduto nel luogo e soprattutto nei tempi meno indicati. In primo luogo perchè lo stadio Del Conero continua ad essere stregato (nessuna vittoria ottenuta fino ad oggi), poi perchè si erano registrati i ko di Torres e Pescara ed il pareggio del Cesena.

Nell'ambiente biancorosso non c'era spazio per drammi di sorta, ma era ben percepibile la delusione per l'occasione mancata, soprattutto per come la partita si è sviluppata. Fortunatamente c'è l'occasione per rifarsi subito: per giovedì è in programma il match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di C (si gioca in gara unica a Rimini, la conquista del trofeo varrebbe un posto diretto ai playoff nazionali), domenica prossima il derby contro il Gubbio. Anche con i rossoblù c'è un conto aperto poichè la vittoria manca in casa da oltre 10 anni e nel marzo 2021 ci fu una delle più amare pagine della storia del Grifo, con il 3-1 del Barbetti che sembrava aver chiuso ogni orizzonte di vittoria. Fortunatamente poi le cose andarono diversamente...

Vecchi difetti

Diventa anche difficile analizzare una sconfitta del genere. Il Perugia sembrava essere sceso in campo con il piglio giusto, stravincendo nel primo tempo il duello sul piano del possesso palla. L'Ancona, a parte una conclusione dalla distanza, aveva addirittura faticato ad oltrepassare la propria trequarti. Il problema, manifestatosi in altre occasioni, è che le conclusioni, Bartolomei a parte, sono mancate e quando questo avviene può capitare che un episodio, ad esempio una palla messa in mezzo, possa cambiare il corso della partita. E' successo esattamente dopo meno di 1' dalla ripresa del gioco, quando Saco ha saltato indisturbato in mezzo ad una difesa completamente statica (anche questo raramente è avvenuto durante la stagione, va sottolineato). Successivamente Colavitto ha inserito Peli che ha indovinato quasi il gol della domenica. Da lì in avanti per i dorici è stato facile gestire il risultato. Il ko del Del Conero deve insegnare che in campionati come questi serve concretezza e questa è una qualità da ritrovare da subito.

In ansia per il capitano

Non solo i tre punti sfumati. Baldini ha espresso una certa preoccupazione per le condizioni di Gabriele Angella, che ha terminato la gara accusando però dei problemi fisici. Lo staff medico sta prendendo tempo per monitorare la situazione e deciderà nelle prossime ore se sottoporlo a degli esami specifici. Si spera che si tratti soltanto di affaticamento dato che il capitano di fatto non ha mai potuto staccare la spina, altrimenti sono guai. Il centrale ovviamente giovedì non ci sarà e spera di recuperare per il derby di domenica contro il Gubbio.