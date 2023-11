Calcio serie C, Ancona - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Per tentare di recuperare ulteriore terreno c'è un tabù da sfatare, quello dello stadio Del Conero. Il Perugia non è mai riuscito ad espugnarlo ed è pronto a tentare di farlo con maggior convizione domani. Non ci sono alternative, i biancorossi (umbri ovviamente) dovranno scendere in campo con il coltello tra i denti e cercare di proseguire la striscia positiva che in pratica dura da inizio stagione (anche se qualche pareggio di troppo grida vendetta). Di fronte un Ancona che appare rivitalizzato dalla cura Colavitto e che è pronto più che mai ad onorare la maglia. Il match richiamerà una buona cornice di pubblico: i dorici a fare lo sgambetto ad una delle candidate al salto di categoria ci sperano eccome.

Ma vediamo come le due compagini si avvicinano all'appuntamento:

Qui Ancona: Colavitto se la gioca

L'allontanamento di Marco Donadel a beneficio del rientrante Gianluca Colavitto ha dato una scossa alla squadra dorica, che ha raccolto una vittoria, e anche piuttosto netta, contro l'Arezzo e un pareggio nel derby di Fermo. Il tecnico campano pare più che mai intenzionato a giocarsela a viso aperto con il suo 4-3-3.

Che potrebbe essere schierato così: Perucchini tra i pali; Clemente, Cella, Pellizzari e Martina in difesa; Nador, Gatto e Paolucci a centrocampo; Energe, Spagnoli e Cioffi davanti.

Qui Perugia: Seghetti e Adamonis partiti con la squadra

C'erano due dubbi principali nelle ore immediatamente precedenti la partenza per il capoluogo marchigiano e sono stati sciolti in maniera positiva: sia Alessandro Seghetti che Marius Adamonis hanno preso parte alla rifinitura e sono arruolabili, figurando nella lista dei convocati. Per quanto riguarda gli assenti invece, ai già noti Cristian Dell'Orco e Christian Acella si aggiunge anche Raul Morichelli, a letto con l'influenza. L'emergenza in difesa non accenna dunque a placarsi. A seguire la squadra al Del Conero ci saranno 550 tifosi circa, sicuramente un buon numero.

Si andrà avanti con il 4-3-1-2: Adamonis in porta; Paz, Angella, Vulikic e Bozzolan in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan in difesa; Santoro alle spalle di Matos (o Seghetti) e Vasquez (o Cudrig).

Dove seguire la sfida in diretta

Ancona - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).