Calcio serie C, Ancona - Perugia: i protagonisti della partita

Questa volta l'impresa di mantenere l'imbattibilità non è riuscita al Perugia, sconfitto da un'Ancona che si è rivelato più cinico. Il Del Conero seguita dunque a rappresentare un tabù. Francesco Baldini, tecnico dei Grifoni, spiega: "Abbiamo concesso loro 25' nella ripresa. È la prima volta che accade. Peccato perché potevamo accorciare, ma ora dobbiamo vedere di che pasta siamo fatti. Dobbiamo rialzare la testa con voglia e passione". Sembra ci siano voluti troppo minuti per riprendersi: "Ci è già accaduto contro il Pescara. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. Abbiamo provato a rimediare con tutti i giocatori offensivi che avevamo. Dobbiamo resettare, sta a me rivedere la partita domani. Mi preoccupa ritrovare i ragazzi sul piano fisico: ad esempio ho visto Angella con dei problemini, speriamo non sia nulla di grave".

Rammarico anche nelle parole di Federico Ricci: "Eravamo carichi e volevamo vincere. Peccato aver preso gol subito nella ripresa. Se vogliamo fare un campionato importante serve più attenzione" Quel che è mancato è la concretezza: "Il gol si poteva fare in qualunque momento, intanto non bisognava prenderlo". I biancorossi non hanno approfittato dei passi falsi delle competitors: "Peccato. Dobbiamo vincere la prossima e stare sul pezzo".