Calcio serie C, il Perugia inciampa ad Ancona e perde l'imbattibilità stagionale

Non basta il maxi recupero assegnato da Rinaldi. L'Ancona è più scaltro e pur non facendo cose eccezionali condanna il Perugia alla prima sconfitta e alla conseguente perdita dell'imbattibilità. E' stata una partita decisa dagli episodi: i dorici, al terzo risultato utile consecutivo, hanno colpito ad inizio ripresa dopo un primo tempo condotto dagli uomini di Baldini senza però che riuscissero a creare i presupposti per far male. Sarà una settimana piena per i Grifoni, che giovedì giocheranno a Rimini per la Coppa Italia e domenica prossima ospiteranno il Gubbio per un derby già molto delicato. Resta il rammarico di non aver approfittato dei passi falsi pomeridiano di Torres e Pescara. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno.

concessi 9' di recupero

89' azione personale di Gavioli terminata con un tiro che taglia l'area del Grifo e termina sul fondo

87' il Perugia torna in corsa: Matos fugge sulla destra e mette in mezzo teso, stavolta Seghetti non fallisce

84' ammonito Saco per gioco scorretto

83' nell'Ancona entra Basso entra Gatto

82' Seghetti ha la giottta opportunità di riapire la partita ma, servito in area spara addosso a Perucchini

81' cross di Mezzoni per la testa di Vaaquez, palla a lato di un soffio

80' destro dal limite di Santoro, blocca a terra Perucchini

74' doppio cambio Ancona: Gavioli per Cioffi e Mattioli per Energe; nel Perugia c'è Cancellieri per Bozzolan

67' nel Perugia c'è Mezzoni per Paz

64' Santoro coklpisce Saco con un colpo ai limiti del regolamento: se la cava con un giallo

63' azione personale di Cioffi che da sinistra penetra in area, il suo tiro va a sbattere contro il palo

60' tre cambi in fila per il Grifo: entrano Seghetti, Vazquez e Lisi, al posto di Kouan, Ricci e Cudrig

59' raddoppio dell'Ancona: segna proprio Peli, che batte Adamonis con un preciso sinistro dal limite

58' entrano nell'Ancona Peli per Kristoffersen e Nadorper Paolucci

55' Matos serve a rimorchio Kouan la cui conclusione è inguardabile

54' prova lo stacco Kristoffersen, palla sopra la traversa

53' ancora problemi alla bandierina del corner e gioco nuovamente fermp

46' Ancona in vantaggio: cross da sinistra di Martina, incornata di Saco completamente libero e 1-0. Adamonis immobile. I padroni di casa vanno a bersaglio alla prima vera occasione utile

Si riparte senza sostituzioni

Fine del primo tempo. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0. E' il Perugia ad esercitare una certa supremazia sul piano del possesso di palla, senza però riuscire, ad eccezione di un paio di occasioni con Bartolomei, ad essere pericoloso nelle conclusioni. Servirà più decisione nell'attaccare gli spazi (che non mancano) e la porta avversaria. Ancona pericoloso soltanto con Cioffi, che sfiora il palo ad inizio gara. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

1' di recupero

26' Matos, pescato bene tra le linee, prova il destro ma colpisce male e il pallone si alza sopra la traversa

23' Cella su cross di Bozzolan rischia l'autogol, la palla esce di un soffio sulla deviazione del difensore

18' sinistro di Kouan un po' ciabattato, palla altissima

14' punizione di Bartolomei che stavolta non trova abbondantemente il bersaglio

10' ancora Bartolomei prova il pallonetto di piatto al volo da quasi metà campo che per poco non sorprende Perucchini, costretto ad un colpo di reni per evitare il gol

9' al termine di un'azione elaborata prova il destro Bartolomei, palla a lato di un soffio

6' azione personale di Cioffi conclusa con un destro dal limite che sfiora il palo

2' iniziativa sulla destra: cross teso di Ricci deviato in angolo da un difensore

Partiti

Ore 20:45 - osservato un minuto di silenzio per le vittime della recente alluvione in Toscana

Le formazioni ufficiali

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Kristoffersen, Cioffi. A disp.: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso. All. Colavitto

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Santoro, Bartolomei, Kouan; Ricci; Cudrig, Matos. A disp.: Furlan, Cancellieri, Iannoni, Vazquez, Seghetti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Lisi, Torrasi, Giunti, Souare, Mezzoni. All. Baldini

Nel pomeriggio è arrivata la notizia delle sconfitte di Pescara e Torres rispettivamente contro Carrarese e Virtus Entella. Di conseguenza Baldini è carico e sceglie di arretrare Santoro in mediana al posto di Iannoni, che siede in panchina, e Ricci dietro Cudrig e Matos. Paz e Bozzolan vincono la sfida sulle fasce mentre poco cambia nel resto della formazione. In casa Ancona si registra il forfait di Spagnoli, nemmeno in panchina, al suo posto Kristoffersen. A centrocampo confermato l'impiego di Saco ed Energe in attacco.

Un'occasione imperdibile

Sei giorni dopo l'importante successo contro l'Entella il Perugia si accinge nuovamente a tornare in campo. Il calendario riserva questa volta, agli imbattuti uomini di Francesco Baldini, una delle trasferte più insidiose e sentite, quella di Ancona. Il ruolino di marcia dei match giocati allo stadio Del Conero recita zero vittorie e quella di stasera appare un'occasione più che propizia per cancellare questo numero. Il compito chiaramente sarà tutt'altro che facile, in primis perchè la tifoseria dorica pare aver ritrovato il giusto entusiasmo e sicuramente, almeno a giudicare dagli striscioni comparsi in città, si farà sentire; in secondo luogo perchè la squadra, con i due risultati utili consecutivi dal ritorno di Gianluca Colavitto, pare essersi rivitalizzata. Bisogna dunque diffidare da partite del genere, ma ciò non vuol dire che il Grifo non debba cercare di mettere le cose in chiaro e di imporre la propria superiorità.

Baldini ha potuto recuperare nell'ultima rifinitura sia Alessandro Seghetti che Marius Adamonis: mentre quest'ultimo giocherà sicuramente l'attaccante potrebbe subentrare a partita in corso viste le caratteristiche dell'avversario. Favorito per giocare accanto a Cudrig, a caccia di una conferma, è Vasquez.

Sull'altro fronte torna a disposizione Stefano Pellizzari, che comporrà la coppia centrale con Cella. Clemente e Barnabà si giocano una maglia sulla corsia di destra del 4-3-3 disegnato dal tecnico campano. Gli altri ballottaggi infine sono Saco e Nador per il centrocampo ed Energe e Peli per l'attacco.

Perugia Today seguirà in diretta la partita a partire dalle 20:45 garantendo la cronaca in tempo reale. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Del Conero.

Le probabili formazioni

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Spagnoli, Cioffi. A disp. Vitali, Testagrossa, Peli, Marenco, Useini, Agyemang, Kristoffersen, Bugari, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Nador, Basso. All. Colavitto

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Cudrig, Vazquez. A disp. Furlan, Souarè, Paz, Cancellieri, Torrasi, Giunti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Lisi, Matos, Ricci, Seghetti. All. Baldini