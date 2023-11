Serie C, il Perugia vuole sfatare un tabù. Baldini: "Loro ci aspettano? Meglio così..."

Ancona - Perugia è di certo una delle partite più attese di questo campionato. Vuoi perchè un tempo le tifoserie erano gemellate (il legame si è poi successivamente rotto), vuoi per i trascorsi storici che queste due squadre hanno quando si sono affrontare. E il capoluogo marchigiano per i Grifoni si è rivelato avaro di soddisfazioni, specie dal 1992, quando è stato inaugurato lo stadio Del Conero, situato sulla collina omonima. lo score in questo impianto recita zero vittorie e nell'ambiente c'è la percezione che questo tabù presto possa finalmente cadere. Ne è convinto soprattutto Francesco Baldini, che malgrado dei piccoli acciacchi inevitabili di questo periodo sta facendo lavorare intensamente i propri giocatori alla ricerca delle giuste soluzioni. Quello dorico è un avversario a cui bisogna prestare attenzione: dal ritorno di Gianluca Colavitto sembra che la retta via sia stata ritrovata con una vittoria ed un pareggio. Tuttavia il campionato non aspetta e c'è l'obbligo di fare risultato.

Le situazioni in bilico

Sotto la lente di ingrandimento le condizioni di Seghetti ed Adamonis: "Faccio veramente fatica a rispondere perché dobbiamo ancora allenarci. Alessandro so che si allena oggi perché viene da un risentimento. Marius aveva la febbre alta. A questi si aggiunge Morichelli, che stanotte l'ha avuta e pertanto siamo ancora in difficoltà nel reparto difensivo. Acella torna lunedì e sarà a disposizione per giovedì".

L'avversario

L'Ancona è una squadra che gioca in maniera aperta, ma fidarsi è bene e non fidarsi è meglio: "Hanno cambiato allenatore e stanno attraversando un momento positivo. Sarà una partita intensa. So che ci aspettano, ma così mi facilitano il lavoro". A tal proposito ecco ciò che Baldini chiederà come qualità imprescindibile ai suoi giocatori: "La determinazione nel pareggiare la loro voglia di batterci".

Sguardo al passato

Tornando al match contro l'Entella il tecnico ha visto dei miglioramenti: "Dopo aver subito il 2-1, i ragazzi hanno soltanto concesso cross. La fase difensiva è stata ordinata e la stiamo facendo nettamente meglio rispetto a qualche tempo fa".

Cudrig

Un po' a sorpresa, in questa occasione, è stato lanciato nella mischia dal 1' questo attaccante: "Ieri gli ho detto bentornato perché ha fatto il primo allenamento da quando stava bene. Da ieri è a pieno regime". Per lui un percorso non semplice: "Diciamo che inizialmente ha pagato l'impatto con la categoria. Giocare nella Juve Under 23 e nel Perugia è diverso. Poi ha avuto qualche infortunio, ma nelle ultime due settimane ha accelerato".

Nuove certezze

Il 4-3-1-2 sembra dare sostanza ed equilibrio. Baldini però chiarisce: "Mi piace. Mi muovo però anche in base a cosa vedo degli avversari". In questo contesto l'importanza di Santoro è risaputa: "So di avere dei centrocampisti importanti e per quanto possibile cerco di farli giocare tutti insieme. Simone di sicuro sottopunta lo apprezzo per il lavoro che fa".

Un match di grande rilevanza

Il mister di Massa puntualizza: "Rarissime volte ho letto che il Perugia era candidato a vincere. Ora lo sento di più, merito dei ragazzi. Sicuramente è una responsabilità perché tutti vorrebbero batterci. Non possiamo peccare di concentrazione da questo punto di vista".

Lisi

La chiusura è dedicata al giocatore di Roma: "Se ho pensato di impiegarlo come mezzala? È un jolly importante, basti vedere che contro la Juve l'ho impiegato come terzino destro. Logico che mettere dentro Giunti è una responsabilità importante, ma fa parte del nostro lavoro".