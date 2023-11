Coppa Italia di C, domani il Perugia di scena a Rimini. Restano a casa in otto

Parola d'ordine rialzare subito la testa. Il Perugia, dopo aver perso l'imbattibilità in campionato, vuole sfruttare l'occasione di rifarsi, ovvero fare strada in quella Coppa Italia che per molti può essere vista come un fastidio, non certo però per il tecnico Francesco Baldini, che questa competizione la vuole onorare eccome. Vincendola, oltre a mettere un trofeo in bacheca, ci si assicurerebbe un posto alla fase nazionale dei playoff, saltando le prime partite. Un vantaggio non da poco, ovviamente se la lotta per la promozione diretta dovesse rivelarsi discorso troppo complicato.

Si gioca domani alle ore 17 in gara unica: in caso di parità nell'arco dei 90' si procederà alla disputa di due tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Titolari a casa

In vista del match del Neri Baldini decide di lasciare a casa ben otto titolari. Il primo della lista è Gabriele Angella, che deve far di tutto per recuperare per il derby di domenica sera contro il Gubbio. Non saliranno sul pullman che domani mattina presto condurrà iu Grifoni a Rimini anche elementi del calibro di Stipe Vulikic, Christian Kouan, Paolo Bartolomei, Federico Vasquez, Simone Santoro, Alessandro Seghetti ed infine il portiere Marius Adamonis.

Coppia centrale inedita

La rifinitura di oggi pomeriggio è stata aperta al pubblico e così i pochi presenti hanno potuto vedere la formazione provata dal tecnico. Occhi puntati sui giocatori chiamati a formare la coppia centrale di difesa, cioè Souare e Morichelli, che giocheranno insieme per la prima volta; ai lati Mezzoni e Cancellieri. A centrocampo spazio a Iannoni, Torrasi ed Acella; davanti il trio Ricci - Cudrig - Lisi. In porta toccherà ad Abibi.

Va sottolineato che, per quanto concerne gli esterni d'attacco, Ebnoutalib e Matos non sono ancora del tutto fuori dalla corsa e potrebbero insidiare Ricci e Lisi o quantomeno subentrare a gara in corso.

Baldini, che vuole il passaggio agli ottavi, manderà dunque in campo una squadra competitiva, in grado di vincere sia nei 90' che oltre (basti pensare che i giocatori che si sono allenati oggi hanno provato i tiri dal dischetto a fine seduta).

La lista completa

PORTIERI: 1 Abibi, 22 Furlan

DIFENSORI: 3 Cancellieri, 7 Paz, 25 Morichelli, 71 Bozzolan, 91 Souare, 94 Mezzoni, 96 Viti

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 17 Ebnoutalib, 18 Acella, 24 Torrasi, 86 Giunti, 99 Patrignani

ATTACCANTI: 10 Matos, 14 Bezziccheri, 20 Ricci, 21 Cudrig, 23 Lisi, 32 Lomangino