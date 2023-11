Coppa Italia serie C, Rimini - Perugia: le probabili formazioni e dove vederla in tv

La stagione di serie C non si ferma. Gli impegni contiuano ad incalzare a cadenza pressochè costante e oggi è il turno della Coppa Italia. Il match valevole per i sedicesimi di finale metterà di fronte il Rimini ed il Perugia in una sorta di remake di quanto accaduto qualche settimana. Le due contendenti, nel confronto che varrà un posto agli ottavi di finale, hanno rispettivamente eliminato nei turni precedenti Gubbio e Monterosi. Si gioca in gara unica: chi vince passa, in caso di parità si disputaranno due tempi supplementari da 15' ciascuno ed eventualmente i calci di rigore.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento di oggi pomeriggio:

Qui Rimini: convocati in 26, Delcarro compreso

Da poche settimana Emanuele Troise è subentrato in panca a Gabriel Raimondi e, come ad Ancona, sembra che il cambio di allenatore abbia dato una svolta. Il tecnico napoletano poi può contare su tutta la rosa a disposizione, compreso il recuperato centrocampista Andrea Delcarro. C'è insomma tutta l'intenzione da parte dei romagnoli di giocarsi il passaggio agli ottavi.

Ecco gli undici che probabilmente scenderanno in campo oggi pomeriggio secondo il 4-3-3: Colombo in porta; Lepri, Stanga, Gorelli e Semeraro in difesa; Leoncini, Megelaitis e Lombardi in mediana; Selvini, Cernigoi e Ubaldi davanti.

Qui Perugia: otto assenti, Baldini pronto ad affidarsi alle tre punte

Nel pullman che stamattina ha lasciato la sede di Pian Di Massiano non c'erano i seguenti calciatori: Marius Adamonis, Gabriele Angella, Stipe Vulikic, Paolo Bartolomei, Federico Vasquez, Alessandro Seghetti, Simone Santoro e Christian Kouan. Francesco Baldini, compagno di squadra di Troise ai tempi del Napoli, è intenzionato sì ad attuare un turnover, ma piuttosto limitato. Il chiaro obbiettivo è quello di fare strada nella competizione.

Ecco dunque che ci si affiderà al 4-3-3: Abibi in porta; Mezzoni, Morichelli, Souare e Cancellieri in difesa; Iannoni (prevista staffetta con Giunti), Torrasi e Acella a centrocampo; Ricci, Cudrig e Lisi in attacco

Dove seguire la sfida in diretta

Al momento la diretta dovrebbe essere garantita a partire dalle 17 sul canale Youtube della Lega Pro, sezione live. Il match sulle altre reti non verrà trasmesso in quanto Sky ha acquistato i diritti della competizione ma a partire dagli ottavi.