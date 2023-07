Calcio, il Perugia non parteciperà alla prossima Coppa Italia

Nel recente passato è stato possibile vedere il Perugia esibirsi su campi prestigiosi come quelli di Milano (sponda rossonera), Genova, Sassuolo e Napoli solo per citarne alcuni. Nella prossima stagione però i biancorossi dovranno restare a guardare.

La Lega di A ha stilato oggi il tabellone della Coppa Italia 2023/24 e non c'è spazio nè per loro nè per altre squadre come Lecco, Reggina e Brescia. Il motivo risiede nell'incertezza della categoria che esse saranno chiamate a disputare nella prossima stagione. Al loro posto sono state inserite Foggia e Pescara, protagoniste negli ultimi playoff di C.

I ragazzi di Francesco Baldini, che verrà presentato alla stampa domani pomeriggio alle 17, dovranno dunque rinunciare ad una vetrina importante, ma potranno concentrarsi esclusivamente su un campionato che si preannuncia impegnativo. Qualunque possa essere.