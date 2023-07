Calciomercato serie B, il Perugia cede Vano al Monterosi

Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata nella giornata di oggi. L'avventura di Michele Vano al Perugia è finita: la società ha annunciato il passaggio al Monterosi, a cui si è legato con un contratto di due anni, a titolo definitivo.

L'attaccante romano era arrivato in maglia biancorossa nel gennaio del 2021 per integrare il reparto d'attacco e in quel campionato, finito con la promozione in serie B, aveva realizzato un gol sul rigore al debutto in occasione della vittoriosa trasferta di Matelica (1-3 il risultato finale), poi una presenza nel campionato successivo prima di partire in prestito alla volta di Pistoia e Rimini.

La nota ufficiale

Così il club di Pian Di Massiano ufficializza questo movimento in uscita, il terzo dopo le rescissioni avvenute ieri di Casasola e Sgarbi:

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Monterosi Tuscia FC del calciatore Michele Vano.

La società ringrazia il giocatore per la conquista del campionato di Lega Pro 2020/2021 augurandogli le migliori fortune professionali".