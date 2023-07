Calcio serie B, la cessione del Perugia è in stallo e i tifosi non ci stanno

Da qualche giorno non si hanno notizie specifiche sulla cessione del Perugia Calcio e questo stallo che si è venuto a creare non piace alla tifoseria. La chiara dimostrazione si è avuta nel tardo pomeriggio odierno, quando un gruppo di ultras, proprio quando l'allenamento pomeridiano della squadra stava volgendo al termine, ha affisso sui cancelli della Curva Nord uno striscione dal testo che non lascia spazio ad interpretazione: "Serie B o C, sorcio 'nfame, vattene da qui".

Il destinatario è chiaro: il presidente Massimiliano Santopadre. I tifosi non vogliono più aspettare e auspicano l'unica soluzione per loro possibile, vale a dire che la società passi di mano.

A tale scopo, poco prima che la squadra uscisse dal campo, gli ultras hanno inscenato un breve sit in di protesta al chiaro scopo di velocizzare le operazioni di vendita, rivolgendo anche frasi ironiche ai giocatori mentre stavano riguadagnando gli spogliatoi. Il patron dal canto suo, che aveva assistito alla seduta pomeridiana, ha preferito evitare contatti.

Va precisato che non si sono verificate problematiche relative all'ordine pubblico e il deflusso dei tifosi è avvenuto nella massima tranquillità, ma quel che è certo è che il difficile rapporto tra lo stesso Santopadre e la gente si è arricchito di un nuovo capitolo.