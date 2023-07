Calciomercato serie B, Sgarbi e Casasola lasciano il Perugia

La soluzione poteva sicuramente essere nell'aria visto il valore dei calciatori, meno invece la modalità con cui si è consumata. Tiago Casasola e Filippo Sgarbi non faranno più parte della rosa del Perugia Calcio: i due giocatori hanno rescisso il contratto che li legava alla società biancorossa. Per il laterale argentino c'è la separazione dopo un solo anno di permanenza, mentre per il centrale invece dopo cinque.

A sorprendere dunque è la formula con cui l'addio ai colori biancorossi è avvenuto: il club di Pian Di Massiano non incasserà un euro ed entrambi saranno liberi di accasarsi altrove.

Questo il comunicato che attesta che Casasola non è più un Grifone:

"AC Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Tiago Casasola.

L’argentino è arrivato nell’estate 2022 e ha collezionato 36 presenze e 9 reti in maglia biancorossa.

Il Club augura a Tiago le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

E a seguire quello di Sgarbi:

"AC Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Filippo Sgarbi.

Il Club ringrazia il giocatore per il contributo dato dalla stagione 2018 fino ad oggi indossando per 139 volte la maglia biancorossa (4 le reti realizzate) e per la vittoria del campionato di Lega Pro 2020/2021 augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

Entrambi i calciatori non hanno preso parte alla doppia seduta di oggi ed in serata è stata resa nota ufficialmente la motivazione. Non è ancora chiaro quale futuro potrebbe prospettarsi: è probabile che il loro obbiettivo possa essere una squadra di serie B.

Anche Vano ai saluti

Il mercato in uscita non si ferma a Casasola e Sgarbi. E' prossimo a lasciare il club di Pian Di Massiano anche Michele Vano, in procinto di passare al Monterosi, squadra che milita in serie C. Per l'attaccante è pronto un biennale. L'ufficialità è attesa per domani.